Giá Amped Finance hôm nay

Giá Amped Finance (AMPED) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá AMPED sang USD là $ 0 mỗi AMPED.

Amped Finance hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 11,341.4, với nguồn cung lưu hành 26.86M AMPED. Trong vòng 24 giờ qua, AMPED được giao dịch trong khoảng từ $ 0.0 (thấp) đến $ 0.0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.04234274, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, AMPED biến động -- trong giờ qua và -- trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 42.45.

Thông tin thị trường Amped Finance (AMPED)

Vốn hóa thị trường $ 11.34K$ 11.34K $ 11.34K Khối lượng (24H) $ 42.45$ 42.45 $ 42.45 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 42.22K$ 42.22K $ 42.22K Nguồn cung lưu thông 26.86M 26.86M 26.86M Tổng cung 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Amped Finance là $ 11.34K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 42.45. Nguồn cung lưu hành của AMPED là 26.86M, với tổng nguồn cung là 100000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 42.22K.