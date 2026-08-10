Giá American Oil Reserve hôm nay

Giá American Oil Reserve (AOR) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.21% trong 24 giờ qua. Tỷ giá AOR sang USD là $ 0 mỗi AOR.

American Oil Reserve hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 48,984, với nguồn cung lưu hành 999.98M AOR. Trong vòng 24 giờ qua, AOR được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.00835647, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, AOR biến động -0.00% trong giờ qua và -0.53% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường American Oil Reserve (AOR)

Vốn hóa thị trường $ 48.98K$ 48.98K $ 48.98K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 48.98K$ 48.98K $ 48.98K Nguồn cung lưu thông 999.98M 999.98M 999.98M Tổng cung 999,984,582.152855 999,984,582.152855 999,984,582.152855

Vốn hoá thị trường hiện tại của American Oil Reserve là $ 48.98K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của AOR là 999.98M, với tổng nguồn cung là 999984582.152855. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 48.98K.