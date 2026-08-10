Giá American Oil Asset Supply hôm nay

Giá American Oil Asset Supply (AOAS) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 12.52% trong 24 giờ qua. Tỷ giá AOAS sang USD là $ 0 mỗi AOAS.

American Oil Asset Supply hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 8,051.31, với nguồn cung lưu hành 999.99M AOAS. Trong vòng 24 giờ qua, AOAS được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.00550555, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, AOAS biến động -0.00% trong giờ qua và +32.69% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường American Oil Asset Supply (AOAS)

Vốn hóa thị trường $ 8.05K$ 8.05K $ 8.05K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 8.05K$ 8.05K $ 8.05K Nguồn cung lưu thông 999.99M 999.99M 999.99M Tổng cung 999,994,559.334982 999,994,559.334982 999,994,559.334982

Vốn hoá thị trường hiện tại của American Oil Asset Supply là $ 8.05K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của AOAS là 999.99M, với tổng nguồn cung là 999994559.334982. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 8.05K.