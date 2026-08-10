Giá American Account Trust Fund hôm nay

Giá American Account Trust Fund (AATF) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 13.80% trong 24 giờ qua. Tỷ giá AATF sang USD là $ 0 mỗi AATF.

American Account Trust Fund hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 9,671.27, với nguồn cung lưu hành 1000.00M AATF. Trong vòng 24 giờ qua, AATF được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.00333064, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, AATF biến động +0.97% trong giờ qua và -40.60% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường American Account Trust Fund (AATF)

Vốn hóa thị trường $ 9.67K$ 9.67K $ 9.67K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 9.67K$ 9.67K $ 9.67K Nguồn cung lưu thông 1000.00M 1000.00M 1000.00M Tổng cung 999,999,511.685134 999,999,511.685134 999,999,511.685134

Vốn hoá thị trường hiện tại của American Account Trust Fund là $ 9.67K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của AATF là 1000.00M, với tổng nguồn cung là 999999511.685134. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 9.67K.