Giá trị thực tế của AMD xStock hôm nay là bao nhiêu?

Hôm nay, AMD xStock giao dịch ở mức ₫12787605.64329300000, với biến động giá trong 24 giờ qua là 0.63%. Giá cả này thay đổi liên tục, phản ánh tâm lý thị trường theo thời gian thực.

Mức độ biến động của AMDX hiện tại là bao nhiêu?

Tỷ lệ biến động trong 24 giờ là --%, cho thấy tốc độ di chuyển của giá token. Biến động cao có thể tạo ra cả cơ hội giao dịch lẫn rủi ro tùy thuộc vào điều kiện thị trường.

Điều kiện thanh khoản của AMD xStock hôm nay như thế nào?

AMD xStock đạt điểm thanh khoản là --/100, đánh giá độ sâu thị trường trên các sàn giao dịch. Thanh khoản cao thường dẫn đến chênh lệch giá hẹp hơn và khả năng thực hiện lệnh thị trường tốt hơn.

Mức giá mà AMDX đã giao dịch trong ngày hôm nay là gì?

Trong 24 giờ qua, nó đã giao dịch trong khoảng từ ₫12660927.88993240000 đến ₫13030953.34413540000. Khoảng giá này giúp nhà giao dịch xác định các vùng hỗ trợ và kháng cự để xây dựng chiến lược ngắn hạn.

Khối lượng giao dịch hôm nay của AMDX là bao nhiêu?

Tổng khối lượng giao dịch trong ngày qua là ₫--. Những đợt tăng khối lượng thường đi trước những biến động lớn về giá hoặc sự thay đổi trong tâm lý thị trường.

Nhà đầu tư nên hiểu mức độ rủi ro của AMD xStock như thế nào?

Rủi ro được xác định bởi mức độ biến động, độ sâu thanh khoản, thứ hạng thị trường và phân bổ nguồn cung. Là một tài sản Tokenized Assets,Solana Ecosystem,Tokenized Stock,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),BackedFi xStocks Ecosystem được xây dựng trên --, hồ sơ rủi ro của AMDX có thể dao động tùy thuộc vào các cập nhật hệ sinh thái hoặc xu hướng chung của ngành.