Thông tin giá theo USD của Alvey Chain (WALV)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.18533$ 0.18533 $ 0.18533 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -- Biến động giá (7 ngày) -21.17% Biến động giá (7 ngày) -21.17%

Giá thời gian thực của Alvey Chain (WALV) là --. Trong 24 giờ qua, WALV được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của WALV là $ 0.18533, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, WALV đã biến động -- trong 1 giờ qua, -- trong 24 giờ và -21.17% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Alvey Chain (WALV)

Vốn hóa thị trường $ 9.23K$ 9.23K $ 9.23K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 12.04K$ 12.04K $ 12.04K Nguồn cung lưu thông 116.77M 116.77M 116.77M Tổng cung 152,312,732.0 152,312,732.0 152,312,732.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Alvey Chain là $ 9.23K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của WALV là 116.77M, với tổng nguồn cung là 152312732.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 12.04K.