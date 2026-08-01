Giá Altura Vault Tokens hôm nay

Giá Altura Vault Tokens (AVLT) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.447331, biến động 21.99% trong 24 giờ qua. Tỷ giá AVLT sang USD là $ 0.447331 mỗi AVLT.

Altura Vault Tokens hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 13,257,453, với nguồn cung lưu hành 29.64M AVLT. Trong vòng 24 giờ qua, AVLT được giao dịch trong khoảng từ $ 0.368259 (thấp) đến $ 0.463379 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 1.098, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.08379.

Về hiệu suất ngắn hạn, AVLT biến động -- trong giờ qua và +311.00% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 32.56K.

Thông tin thị trường Altura Vault Tokens (AVLT)

Vốn hóa thị trường $ 13.26M$ 13.26M $ 13.26M Khối lượng (24H) $ 32.56K$ 32.56K $ 32.56K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 13.26M$ 13.26M $ 13.26M Nguồn cung lưu thông 29.64M 29.64M 29.64M Tổng cung 29,636,854.531093 29,636,854.531093 29,636,854.531093

Vốn hoá thị trường hiện tại của Altura Vault Tokens là $ 13.26M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 32.56K. Nguồn cung lưu hành của AVLT là 29.64M, với tổng nguồn cung là 29636854.531093. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 13.26M.