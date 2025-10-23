Thông tin giá theo USD của Altman (ALTMAN)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00000863 $ 0.00000863 $ 0.00000863 Thấp nhất 24H $ 0.00000903 $ 0.00000903 $ 0.00000903 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00000863$ 0.00000863 $ 0.00000863 Cao nhất 24H $ 0.00000903$ 0.00000903 $ 0.00000903 ATH $ 0.00065416$ 0.00065416 $ 0.00065416 Giá thấp nhất $ 0.00000863$ 0.00000863 $ 0.00000863 Biến động giá (1 giờ) +0.75% Biến động giá (1D) +1.14% Biến động giá (7 ngày) -4.97% Biến động giá (7 ngày) -4.97%

Giá thời gian thực của Altman (ALTMAN) là $0.00000904. Trong 24 giờ qua, ALTMAN được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00000863 và cao nhất là $ 0.00000903, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của ALTMAN là $ 0.00065416, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00000863.

Về hiệu suất ngắn hạn, ALTMAN đã biến động +0.75% trong 1 giờ qua, +1.14% trong 24 giờ và -4.97% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Altman (ALTMAN)

Vốn hóa thị trường $ 9.03K$ 9.03K $ 9.03K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 9.03K$ 9.03K $ 9.03K Nguồn cung lưu thông 998.75M 998.75M 998.75M Tổng cung 998,749,875.75311 998,749,875.75311 998,749,875.75311

Vốn hoá thị trường hiện tại của Altman là $ 9.03K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của ALTMAN là 998.75M, với tổng nguồn cung là 998749875.75311. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 9.03K.