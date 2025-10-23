Thông tin giá theo USD của Alpaca Finance (ALPACA)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
Thấp nhất 24H $ 0.009048
Cao nhất 24H $ 0.00972232
ATH $ 8.78
Giá thấp nhất $ 0.00826362
Biến động giá (1 giờ) -0.19%
Biến động giá (1D) +4.70%
Biến động giá (7 ngày) -2.00%

Giá thời gian thực của Alpaca Finance (ALPACA) là $0.0095693. Trong 24 giờ qua, ALPACA được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.009048 và cao nhất là $ 0.00972232, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của ALPACA là $ 8.78, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00826362.

Về hiệu suất ngắn hạn, ALPACA đã biến động -0.19% trong 1 giờ qua, +4.70% trong 24 giờ và -2.00% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Alpaca Finance (ALPACA)

Vốn hóa thị trường $ 1.45M
Khối lượng (24H) --
Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 1.45M
Nguồn cung lưu thông 151.67M
Tổng cung 151,668,641.6027096

Vốn hoá thị trường hiện tại của Alpaca Finance là $ 1.45M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của ALPACA là 151.67M, với tổng nguồn cung là 151668641.6027096. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.45M.