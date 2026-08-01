Giá Almanak hôm nay

Giá Almanak (ALMANAK) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá ALMANAK sang USD là $ 0 mỗi ALMANAK.

Almanak hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 143,374, với nguồn cung lưu hành 268.80M ALMANAK. Trong vòng 24 giờ qua, ALMANAK được giao dịch trong khoảng từ $ 0.0 (thấp) đến $ 0.0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.173061, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, ALMANAK biến động -- trong giờ qua và -15.95% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 1.99.

Thông tin thị trường Almanak (ALMANAK)

Vốn hóa thị trường $ 143.37K$ 143.37K $ 143.37K Khối lượng (24H) $ 1.99$ 1.99 $ 1.99 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 533.38K$ 533.38K $ 533.38K Nguồn cung lưu thông 268.80M 268.80M 268.80M Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Almanak là $ 143.37K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 1.99. Nguồn cung lưu hành của ALMANAK là 268.80M, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 533.38K.