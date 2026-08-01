Giá AllDomains Name Service hôm nay

Giá AllDomains Name Service (ADNS) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.27% trong 24 giờ qua. Tỷ giá ADNS sang USD là $ 0 mỗi ADNS.

AllDomains Name Service hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 104,451, với nguồn cung lưu hành 5.00B ADNS. Trong vòng 24 giờ qua, ADNS được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, ADNS biến động -- trong giờ qua và +4.12% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường AllDomains Name Service (ADNS)

Vốn hóa thị trường $ 104.45K$ 104.45K $ 104.45K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 104.45K$ 104.45K $ 104.45K Nguồn cung lưu thông 5.00B 5.00B 5.00B Tổng cung 4,999,511,387.873835 4,999,511,387.873835 4,999,511,387.873835

Vốn hoá thị trường hiện tại của AllDomains Name Service là $ 104.45K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của ADNS là 5.00B, với tổng nguồn cung là 4999511387.873835. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 104.45K.