Thông tin giá theo USD của All In (ALLIN)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.03658836 $ 0.03658836 $ 0.03658836 Thấp nhất 24H $ 0.03806483 $ 0.03806483 $ 0.03806483 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.03658836$ 0.03658836 $ 0.03658836 Cao nhất 24H $ 0.03806483$ 0.03806483 $ 0.03806483 ATH $ 4.51$ 4.51 $ 4.51 Giá thấp nhất $ 0.03478359$ 0.03478359 $ 0.03478359 Biến động giá (1 giờ) +0.22% Biến động giá (1D) -1.42% Biến động giá (7 ngày) -11.26% Biến động giá (7 ngày) -11.26%

Giá thời gian thực của All In (ALLIN) là $0.03732496. Trong 24 giờ qua, ALLIN được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.03658836 và cao nhất là $ 0.03806483, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của ALLIN là $ 4.51, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.03478359.

Về hiệu suất ngắn hạn, ALLIN đã biến động +0.22% trong 1 giờ qua, -1.42% trong 24 giờ và -11.26% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường All In (ALLIN)

Vốn hóa thị trường $ 34.41K$ 34.41K $ 34.41K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 37.20K$ 37.20K $ 37.20K Nguồn cung lưu thông 921.44K 921.44K 921.44K Tổng cung 995,994.0 995,994.0 995,994.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của All In là $ 34.41K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của ALLIN là 921.44K, với tổng nguồn cung là 995994.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 37.20K.