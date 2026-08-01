Giá Albemarle City hôm nay

Giá Albemarle City (ALBEMARLE) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 11.69% trong 24 giờ qua. Tỷ giá ALBEMARLE sang USD là $ 0 mỗi ALBEMARLE.

Albemarle City hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 177,007, với nguồn cung lưu hành 999.99M ALBEMARLE. Trong vòng 24 giờ qua, ALBEMARLE được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, ALBEMARLE biến động -6.00% trong giờ qua và -27.99% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 20.66K.

Thông tin thị trường Albemarle City (ALBEMARLE)

Vốn hóa thị trường $ 177.01K$ 177.01K $ 177.01K Khối lượng (24H) $ 20.66K$ 20.66K $ 20.66K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 177.01K$ 177.01K $ 177.01K Nguồn cung lưu thông 999.99M 999.99M 999.99M Tổng cung 999,986,355.642079 999,986,355.642079 999,986,355.642079

Vốn hoá thị trường hiện tại của Albemarle City là $ 177.01K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 20.66K. Nguồn cung lưu hành của ALBEMARLE là 999.99M, với tổng nguồn cung là 999986355.642079. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 177.01K.