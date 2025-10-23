Thông tin giá theo USD của AKIRA LABS (AKIRA)

Giá thời gian thực của AKIRA LABS (AKIRA) là --. Trong 24 giờ qua, AKIRA được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của AKIRA là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, AKIRA đã biến động +0.78% trong 1 giờ qua, -1.04% trong 24 giờ và -27.74% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường AKIRA LABS (AKIRA)

Vốn hoá thị trường hiện tại của AKIRA LABS là $ 14.94K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của AKIRA là 980.16M, với tổng nguồn cung là 981344330.299078. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 14.96K.