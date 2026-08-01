Giá Akasha hôm nay

Giá Akasha (AKA) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.46% trong 24 giờ qua. Tỷ giá AKA sang USD là $ 0 mỗi AKA.

Akasha hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 140,302, với nguồn cung lưu hành 999.99M AKA. Trong vòng 24 giờ qua, AKA được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.058342, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, AKA biến động -- trong giờ qua và -0.67% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 42.18.

Thông tin thị trường Akasha (AKA)

Vốn hóa thị trường $ 140.30K$ 140.30K $ 140.30K Khối lượng (24H) $ 42.18$ 42.18 $ 42.18 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 140.30K$ 140.30K $ 140.30K Nguồn cung lưu thông 999.99M 999.99M 999.99M Tổng cung 999,993,387.26 999,993,387.26 999,993,387.26

Vốn hoá thị trường hiện tại của Akasha là $ 140.30K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 42.18. Nguồn cung lưu hành của AKA là 999.99M, với tổng nguồn cung là 999993387.26. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 140.30K.