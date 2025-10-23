Thông tin giá theo USD của air coin (空气币 /)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.00703963$ 0.00703963 $ 0.00703963 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.50% Biến động giá (1D) -13.36% Biến động giá (7 ngày) -61.59% Biến động giá (7 ngày) -61.59%

Giá thời gian thực của air coin (空气币 /) là --. Trong 24 giờ qua, 空气币 / được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của 空气币 / là $ 0.00703963, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, 空气币 / đã biến động +0.50% trong 1 giờ qua, -13.36% trong 24 giờ và -61.59% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường air coin (空气币 /)

Vốn hóa thị trường $ 82.26K$ 82.26K $ 82.26K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 82.26K$ 82.26K $ 82.26K Nguồn cung lưu thông 1.00B 1.00B 1.00B Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của air coin là $ 82.26K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của 空气币 / là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 82.26K.