Thông tin giá theo USD của AIGOV (OLIVIA)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.01787206$ 0.01787206 $ 0.01787206 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -3.29% Biến động giá (7 ngày) -13.19% Biến động giá (7 ngày) -13.19%

Giá thời gian thực của AIGOV (OLIVIA) là --. Trong 24 giờ qua, OLIVIA được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của OLIVIA là $ 0.01787206, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, OLIVIA đã biến động -- trong 1 giờ qua, -3.29% trong 24 giờ và -13.19% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường AIGOV (OLIVIA)

Vốn hóa thị trường $ 48.15K$ 48.15K $ 48.15K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 48.15K$ 48.15K $ 48.15K Nguồn cung lưu thông 929.11M 929.11M 929.11M Tổng cung 929,112,211.0635673 929,112,211.0635673 929,112,211.0635673

Vốn hoá thị trường hiện tại của AIGOV là $ 48.15K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của OLIVIA là 929.11M, với tổng nguồn cung là 929112211.0635673. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 48.15K.