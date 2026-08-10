Giá Aiden Guo hôm nay

Giá Aiden Guo (AIDEN) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.07% trong 24 giờ qua. Tỷ giá AIDEN sang USD là $ 0 mỗi AIDEN.

Aiden Guo hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 11,539.55, với nguồn cung lưu hành 990.81M AIDEN. Trong vòng 24 giờ qua, AIDEN được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.00204884, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, AIDEN biến động -- trong giờ qua và +9.54% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Aiden Guo (AIDEN)

Vốn hóa thị trường $ 11.54K$ 11.54K $ 11.54K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 11.54K$ 11.54K $ 11.54K Nguồn cung lưu thông 990.81M 990.81M 990.81M Tổng cung 990,808,740.650206 990,808,740.650206 990,808,740.650206

Vốn hoá thị trường hiện tại của Aiden Guo là $ 11.54K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của AIDEN là 990.81M, với tổng nguồn cung là 990808740.650206. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 11.54K.