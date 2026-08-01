Giá ai16zeliza hôm nay

Giá ai16zeliza (ELIZA) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.93% trong 24 giờ qua. Tỷ giá ELIZA sang USD là $ 0 mỗi ELIZA.

ai16zeliza hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 85,438, với nguồn cung lưu hành 961.06M ELIZA. Trong vòng 24 giờ qua, ELIZA được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.04357783, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, ELIZA biến động -0.31% trong giờ qua và +5.47% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường ai16zeliza (ELIZA)

Vốn hóa thị trường $ 85.44K$ 85.44K $ 85.44K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 85.44K$ 85.44K $ 85.44K Nguồn cung lưu thông 961.06M 961.06M 961.06M Tổng cung 961,063,259.63 961,063,259.63 961,063,259.63

Vốn hoá thị trường hiện tại của ai16zeliza là $ 85.44K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của ELIZA là 961.06M, với tổng nguồn cung là 961063259.63. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 85.44K.