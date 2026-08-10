Giá AGNT SOCIAL hôm nay

Giá AGNT SOCIAL (AGNT) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 4.14% trong 24 giờ qua. Tỷ giá AGNT sang USD là $ 0 mỗi AGNT.

AGNT SOCIAL hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 49,699, với nguồn cung lưu hành 100.00B AGNT. Trong vòng 24 giờ qua, AGNT được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, AGNT biến động -0.38% trong giờ qua và -3.41% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường AGNT SOCIAL (AGNT)

Vốn hóa thị trường $ 49.70K$ 49.70K $ 49.70K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 49.70K$ 49.70K $ 49.70K Nguồn cung lưu thông 100.00B 100.00B 100.00B Tổng cung 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của AGNT SOCIAL là $ 49.70K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của AGNT là 100.00B, với tổng nguồn cung là 100000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 49.70K.