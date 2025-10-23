Thông tin giá theo USD của Agent Vilady TV (VILADY)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.01199968 $ 0.01199968 $ 0.01199968 Thấp nhất 24H $ 0.01249713 $ 0.01249713 $ 0.01249713 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.01199968$ 0.01199968 $ 0.01199968 Cao nhất 24H $ 0.01249713$ 0.01249713 $ 0.01249713 ATH $ 0.01562303$ 0.01562303 $ 0.01562303 Giá thấp nhất $ 0.01117943$ 0.01117943 $ 0.01117943 Biến động giá (1 giờ) -0.01% Biến động giá (1D) -0.96% Biến động giá (7 ngày) -4.00% Biến động giá (7 ngày) -4.00%

Giá thời gian thực của Agent Vilady TV (VILADY) là $0.01230572. Trong 24 giờ qua, VILADY được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.01199968 và cao nhất là $ 0.01249713, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của VILADY là $ 0.01562303, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.01117943.

Về hiệu suất ngắn hạn, VILADY đã biến động -0.01% trong 1 giờ qua, -0.96% trong 24 giờ và -4.00% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Agent Vilady TV (VILADY)

Vốn hóa thị trường $ 122.89K$ 122.89K $ 122.89K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 122.89K$ 122.89K $ 122.89K Nguồn cung lưu thông 9.99M 9.99M 9.99M Tổng cung 9,986,410.05795568 9,986,410.05795568 9,986,410.05795568

Vốn hoá thị trường hiện tại của Agent Vilady TV là $ 122.89K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của VILADY là 9.99M, với tổng nguồn cung là 9986410.05795568. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 122.89K.