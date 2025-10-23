Thông tin giá theo USD của Agent Hustle (HUSTLE)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00438193 $ 0.00438193 $ 0.00438193 Thấp nhất 24H $ 0.0053542 $ 0.0053542 $ 0.0053542 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00438193$ 0.00438193 $ 0.00438193 Cao nhất 24H $ 0.0053542$ 0.0053542 $ 0.0053542 ATH $ 0.03724532$ 0.03724532 $ 0.03724532 Giá thấp nhất $ 0.00155538$ 0.00155538 $ 0.00155538 Biến động giá (1 giờ) -3.08% Biến động giá (1D) -16.09% Biến động giá (7 ngày) -42.09% Biến động giá (7 ngày) -42.09%

Giá thời gian thực của Agent Hustle (HUSTLE) là $0.00444572. Trong 24 giờ qua, HUSTLE được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00438193 và cao nhất là $ 0.0053542, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của HUSTLE là $ 0.03724532, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00155538.

Về hiệu suất ngắn hạn, HUSTLE đã biến động -3.08% trong 1 giờ qua, -16.09% trong 24 giờ và -42.09% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Agent Hustle (HUSTLE)

Vốn hóa thị trường $ 4.44M$ 4.44M $ 4.44M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 4.44M$ 4.44M $ 4.44M Nguồn cung lưu thông 1000.00M 1000.00M 1000.00M Tổng cung 999,995,253.6723996 999,995,253.6723996 999,995,253.6723996

Vốn hoá thị trường hiện tại của Agent Hustle là $ 4.44M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của HUSTLE là 1000.00M, với tổng nguồn cung là 999995253.6723996. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 4.44M.