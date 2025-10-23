Thông tin giá theo USD của Agent DORA (AD)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.00167666$ 0.00167666 $ 0.00167666 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -- Biến động giá (7 ngày) -0.48% Biến động giá (7 ngày) -0.48%

Giá thời gian thực của Agent DORA (AD) là --. Trong 24 giờ qua, AD được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của AD là $ 0.00167666, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, AD đã biến động -- trong 1 giờ qua, -- trong 24 giờ và -0.48% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Agent DORA (AD)

Vốn hóa thị trường $ 11.80K$ 11.80K $ 11.80K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 11.80K$ 11.80K $ 11.80K Nguồn cung lưu thông 999.41M 999.41M 999.41M Tổng cung 999,409,652.361892 999,409,652.361892 999,409,652.361892

Vốn hoá thị trường hiện tại của Agent DORA là $ 11.80K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của AD là 999.41M, với tổng nguồn cung là 999409652.361892. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 11.80K.