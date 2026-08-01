Giá Afroman hôm nay

Giá Afroman (FRO) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 8.45% trong 24 giờ qua. Tỷ giá FRO sang USD là $ 0 mỗi FRO.

Afroman hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 87,643, với nguồn cung lưu hành 999.14M FRO. Trong vòng 24 giờ qua, FRO được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, FRO biến động +1.74% trong giờ qua và +55.65% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Afroman (FRO)

Vốn hóa thị trường $ 87.64K$ 87.64K $ 87.64K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 87.64K$ 87.64K $ 87.64K Nguồn cung lưu thông 999.14M 999.14M 999.14M Tổng cung 999,139,873.728606 999,139,873.728606 999,139,873.728606

Vốn hoá thị trường hiện tại của Afroman là $ 87.64K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của FRO là 999.14M, với tổng nguồn cung là 999139873.728606. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 87.64K.