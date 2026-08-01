Giá Africarare hôm nay

Giá Africarare (UBU) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.00263172, biến động 1.77% trong 24 giờ qua. Tỷ giá UBU sang USD là $ 0.00263172 mỗi UBU.

Africarare hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 2,631,723, với nguồn cung lưu hành 1.00B UBU. Trong vòng 24 giờ qua, UBU được giao dịch trong khoảng từ $ 0.00258513 (thấp) đến $ 0.00263173 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.091993, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.00192082.

Về hiệu suất ngắn hạn, UBU biến động -- trong giờ qua và +4.12% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 5.22.

Thông tin thị trường Africarare (UBU)

Vốn hóa thị trường $ 2.63M$ 2.63M $ 2.63M Khối lượng (24H) $ 5.22$ 5.22 $ 5.22 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 2.63M$ 2.63M $ 2.63M Nguồn cung lưu thông 1.00B 1.00B 1.00B Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Africarare là $ 2.63M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 5.22. Nguồn cung lưu hành của UBU là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 2.63M.