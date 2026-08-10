Giá AFK Heroes Idle RPG hôm nay

Giá AFK Heroes Idle RPG (AFKHERO) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 10.81% trong 24 giờ qua. Tỷ giá AFKHERO sang USD là $ 0 mỗi AFKHERO.

AFK Heroes Idle RPG hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 42,602, với nguồn cung lưu hành 944.82M AFKHERO. Trong vòng 24 giờ qua, AFKHERO được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, AFKHERO biến động -2.67% trong giờ qua và -3.37% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường AFK Heroes Idle RPG (AFKHERO)

Vốn hóa thị trường $ 42.60K$ 42.60K $ 42.60K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 42.60K$ 42.60K $ 42.60K Nguồn cung lưu thông 944.82M 944.82M 944.82M Tổng cung 944,815,486.596165 944,815,486.596165 944,815,486.596165

Vốn hoá thị trường hiện tại của AFK Heroes Idle RPG là $ 42.60K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của AFKHERO là 944.82M, với tổng nguồn cung là 944815486.596165. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 42.60K.