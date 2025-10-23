Thông tin giá theo USD của Aesyx Dollar (AXD)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.985401 Cao nhất 24H $ 0.99482 ATH $ 1.072 Giá thấp nhất $ 0.952838 Biến động giá (1 giờ) +0.00% Biến động giá (1D) -0.92% Biến động giá (7 ngày) -3.57%

Giá thời gian thực của Aesyx Dollar (AXD) là $0.985481. Trong 24 giờ qua, AXD được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.985401 và cao nhất là $ 0.99482, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của AXD là $ 1.072, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.952838.

Về hiệu suất ngắn hạn, AXD đã biến động +0.00% trong 1 giờ qua, -0.92% trong 24 giờ và -3.57% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Aesyx Dollar (AXD)

Vốn hóa thị trường $ 534.78K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 534.78K Nguồn cung lưu thông 542.67K Tổng cung 542,667.5290992702

Vốn hoá thị trường hiện tại của Aesyx Dollar là $ 534.78K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của AXD là 542.67K, với tổng nguồn cung là 542667.5290992702. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 534.78K.