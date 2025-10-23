Thông tin giá theo USD của ADOPT (ADOPT)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.00044774$ 0.00044774 $ 0.00044774 Giá thấp nhất $ 0.00000428$ 0.00000428 $ 0.00000428 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -- Biến động giá (7 ngày) -5.76% Biến động giá (7 ngày) -5.76%

Giá thời gian thực của ADOPT (ADOPT) là $0.0000043. Trong 24 giờ qua, ADOPT được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của ADOPT là $ 0.00044774, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00000428.

Về hiệu suất ngắn hạn, ADOPT đã biến động -- trong 1 giờ qua, -- trong 24 giờ và -5.76% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường ADOPT (ADOPT)

Vốn hóa thị trường $ 4.30K$ 4.30K $ 4.30K Khối lượng (24H) $ 2.34$ 2.34 $ 2.34 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 4.30K$ 4.30K $ 4.30K Nguồn cung lưu thông 999.29M 999.29M 999.29M Tổng cung 999,294,872.475172 999,294,872.475172 999,294,872.475172

Vốn hoá thị trường hiện tại của ADOPT là $ 4.30K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 2.34. Nguồn cung lưu hành của ADOPT là 999.29M, với tổng nguồn cung là 999294872.475172. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 4.30K.