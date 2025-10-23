Thông tin giá theo USD của ACORE AI Token (ACORE)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 Cao nhất 24H $ 0 ATH $ 0.00387015 Giá thấp nhất $ 0 Biến động giá (1 giờ) -0.81% Biến động giá (1D) -1.88% Biến động giá (7 ngày) -39.11%

Giá thời gian thực của ACORE AI Token (ACORE) là --. Trong 24 giờ qua, ACORE được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của ACORE là $ 0.00387015, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, ACORE đã biến động -0.81% trong 1 giờ qua, -1.88% trong 24 giờ và -39.11% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường ACORE AI Token (ACORE)

Vốn hóa thị trường $ 60.98K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 60.98K Nguồn cung lưu thông 100.00M Tổng cung 100,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của ACORE AI Token là $ 60.98K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của ACORE là 100.00M, với tổng nguồn cung là 100000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 60.98K.