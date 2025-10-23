Thông tin giá theo USD của Acid AI (ACID)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0
Thấp nhất 24H $ 0
Cao nhất 24H $ 0
ATH $ 0.00691688
Giá thấp nhất $ 0
Biến động giá (1 giờ) --
Biến động giá (1D) -1.20%
Biến động giá (7 ngày) -6.46%

Giá thời gian thực của Acid AI (ACID) là --. Trong 24 giờ qua, ACID được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của ACID là $ 0.00691688, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, ACID đã biến động -- trong 1 giờ qua, -1.20% trong 24 giờ và -6.46% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Acid AI (ACID)

Vốn hóa thị trường $ 17.04K
Khối lượng (24H) --
Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 17.04K
Nguồn cung lưu thông 999.94M
Tổng cung 999,942,247.238062

Vốn hoá thị trường hiện tại của Acid AI là $ 17.04K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của ACID là 999.94M, với tổng nguồn cung là 999942247.238062. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 17.04K.