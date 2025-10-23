Thông tin giá theo USD của Accenture xStock (ACNX)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 247.41 $ 247.41 $ 247.41 Thấp nhất 24H $ 251.8 $ 251.8 $ 251.8 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 247.41$ 247.41 $ 247.41 Cao nhất 24H $ 251.8$ 251.8 $ 251.8 ATH $ 269.57$ 269.57 $ 269.57 Giá thấp nhất $ 229.44$ 229.44 $ 229.44 Biến động giá (1 giờ) -0.06% Biến động giá (1D) -0.21% Biến động giá (7 ngày) +3.59% Biến động giá (7 ngày) +3.59%

Giá thời gian thực của Accenture xStock (ACNX) là $249.81. Trong 24 giờ qua, ACNX được giao dịch với mức thấp nhất là $ 247.41 và cao nhất là $ 251.8, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của ACNX là $ 269.57, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 229.44.

Về hiệu suất ngắn hạn, ACNX đã biến động -0.06% trong 1 giờ qua, -0.21% trong 24 giờ và +3.59% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Accenture xStock (ACNX)

Vốn hóa thị trường $ 145.87K$ 145.87K $ 145.87K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 5.52M$ 5.52M $ 5.52M Nguồn cung lưu thông 583.52 583.52 583.52 Tổng cung 22,100.0 22,100.0 22,100.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Accenture xStock là $ 145.87K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của ACNX là 583.52, với tổng nguồn cung là 22100.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 5.52M.