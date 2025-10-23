Thông tin giá theo USD của Abuwtiyuw (ABU)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.01416337 Cao nhất 24H $ 0.01927574 ATH $ 0.261831 Giá thấp nhất $ 0.00714313 Biến động giá (1 giờ) +0.16% Biến động giá (1D) +30.43% Biến động giá (7 ngày) +22.65%

Giá thời gian thực của Abuwtiyuw (ABU) là $0.01858056. Trong 24 giờ qua, ABU được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.01416337 và cao nhất là $ 0.01927574, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của ABU là $ 0.261831, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00714313.

Về hiệu suất ngắn hạn, ABU đã biến động +0.16% trong 1 giờ qua, +30.43% trong 24 giờ và +22.65% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Abuwtiyuw (ABU)

Vốn hóa thị trường $ 18.58K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 18.58K Nguồn cung lưu thông 1.00M Tổng cung 1,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Abuwtiyuw là $ 18.58K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của ABU là 1.00M, với tổng nguồn cung là 1000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 18.58K.