Thông tin giá theo USD của ABSGLORP (GLORP)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0$ 0 $ 0 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -0.02% Biến động giá (1D) -0.49% Biến động giá (7 ngày) -19.74% Biến động giá (7 ngày) -19.74%

Giá thời gian thực của ABSGLORP (GLORP) là --. Trong 24 giờ qua, GLORP được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của GLORP là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, GLORP đã biến động -0.02% trong 1 giờ qua, -0.49% trong 24 giờ và -19.74% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường ABSGLORP (GLORP)

Vốn hóa thị trường $ 44.45K$ 44.45K $ 44.45K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 44.45K$ 44.45K $ 44.45K Nguồn cung lưu thông 993.32M 993.32M 993.32M Tổng cung 993,319,009.7638245 993,319,009.7638245 993,319,009.7638245

Vốn hoá thị trường hiện tại của ABSGLORP là $ 44.45K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của GLORP là 993.32M, với tổng nguồn cung là 993319009.7638245. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 44.45K.