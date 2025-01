abcCLEO (ABCCLEO) là gì

A liquid version of the tokenized veCLEO from Cleopatra Exchange. abcCLEO enables holders to receive yield based on Abacus's voting power on Cleopatra and provides means to access more yield either through the Fee Distributor or autocompounder. abcCLEO holders do not have to vote or otherwise participate in the underlying dex and still get access to rewards from Cleopatra Exchange at a beneficial rate.

Nguồn tham khảo abcCLEO (ABCCLEO) Whitepaper Website chính thức