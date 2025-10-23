Thông tin giá theo USD của AbbVie xStock (ABBVX)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 228.83 $ 228.83 $ 228.83 Thấp nhất 24H $ 231.67 $ 231.67 $ 231.67 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 228.83$ 228.83 $ 228.83 Cao nhất 24H $ 231.67$ 231.67 $ 231.67 ATH $ 244.67$ 244.67 $ 244.67 Giá thấp nhất $ 185.92$ 185.92 $ 185.92 Biến động giá (1 giờ) +0.08% Biến động giá (1D) -1.08% Biến động giá (7 ngày) +1.26% Biến động giá (7 ngày) +1.26%

Giá thời gian thực của AbbVie xStock (ABBVX) là $229.07. Trong 24 giờ qua, ABBVX được giao dịch với mức thấp nhất là $ 228.83 và cao nhất là $ 231.67, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của ABBVX là $ 244.67, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 185.92.

Về hiệu suất ngắn hạn, ABBVX đã biến động +0.08% trong 1 giờ qua, -1.08% trong 24 giờ và +1.26% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường AbbVie xStock (ABBVX)

Vốn hóa thị trường $ 260.89K$ 260.89K $ 260.89K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 5.36M$ 5.36M $ 5.36M Nguồn cung lưu thông 1.14K 1.14K 1.14K Tổng cung 23,400.0 23,400.0 23,400.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của AbbVie xStock là $ 260.89K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của ABBVX là 1.14K, với tổng nguồn cung là 23400.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 5.36M.