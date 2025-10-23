Thông tin giá theo USD của Abbott xStock (ABTX)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 127.53 Thấp nhất 24H $ 128.71 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 127.53 Cao nhất 24H $ 128.71 ATH $ 1,994.74 Giá thấp nhất $ 124.89 Biến động giá (1 giờ) -0.01% Biến động giá (1D) -0.14% Biến động giá (7 ngày) -1.13%

Giá thời gian thực của Abbott xStock (ABTX) là $128.13. Trong 24 giờ qua, ABTX được giao dịch với mức thấp nhất là $ 127.53 và cao nhất là $ 128.71, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của ABTX là $ 1,994.74, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 124.89.

Về hiệu suất ngắn hạn, ABTX đã biến động -0.01% trong 1 giờ qua, -0.14% trong 24 giờ và -1.13% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Abbott xStock (ABTX)

Vốn hóa thị trường $ 159.32K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 3.08M Nguồn cung lưu thông 1.24K Tổng cung 24,050.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Abbott xStock là $ 159.32K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của ABTX là 1.24K, với tổng nguồn cung là 24050.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 3.08M.