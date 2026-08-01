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Giá Aave v3 OP theo thời gian thực hôm nay là 0.08918 USD. Vốn hoá thị trường của AOP là 347,084 USD. Theo dõi cập nhật giá AOP sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá Aave v3 OP theo thời gian thực hôm nay là 0.08918 USD. Vốn hoá thị trường của AOP là 347,084 USD. Theo dõi cập nhật giá AOP sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá Aave v3 OP (AOP)

Chưa niêm yết

Giá theo thời gian thực 1 AOP sang USD

$0.08918
$0.08918$0.08918
0.00%1D
mexc
Dữ liệu token này được lấy từ bên thứ ba. MEXC chỉ đóng vai trò tổng hợp thông tin. Khám phá các token được niêm yết khác trên thị trường MEXC Spot!
USD
Biểu đồ giá Aave v3 OP (AOP) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-10 01:15:03 (UTC+8)

Giá Aave v3 OP hôm nay

Giá Aave v3 OP (AOP) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.08918, biến động 0.22% trong 24 giờ qua. Tỷ giá AOP sang USD là $ 0.08918 mỗi AOP.

Aave v3 OP hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 347,084, với nguồn cung lưu hành 3.89M AOP. Trong vòng 24 giờ qua, AOP được giao dịch trong khoảng từ $ 0.08781 (thấp) đến $ 0.089576 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.859426, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.082288.

Về hiệu suất ngắn hạn, AOP biến động -0.12% trong giờ qua và +4.60% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 0.00.

Thông tin thị trường Aave v3 OP (AOP)

$ 347.08K
$ 347.08K$ 347.08K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 347.07K
$ 347.07K$ 347.07K

3.89M
3.89M 3.89M

3,891,781.547550151
3,891,781.547550151 3,891,781.547550151

Vốn hoá thị trường hiện tại của Aave v3 OP là $ 347.08K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 0.00. Nguồn cung lưu hành của AOP là 3.89M, với tổng nguồn cung là 3891781.547550151. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 347.07K.

Lịch sử giá Aave v3 OP theo USD

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
$ 0.08781
$ 0.08781$ 0.08781
Thấp nhất 24H
$ 0.089576
$ 0.089576$ 0.089576
Cao nhất 24H

$ 0.08781
$ 0.08781$ 0.08781

$ 0.089576
$ 0.089576$ 0.089576

$ 0.859426
$ 0.859426$ 0.859426

$ 0.082288
$ 0.082288$ 0.082288

-0.12%

-0.22%

+4.60%

+4.60%

Lịch sử giá theo USD của Aave v3 OP (AOP)

Trong hôm nay, biến động giá của Aave v3 OP/USD là $ -0.000199470000000007.
Trong 30 ngày qua, biến động giá của Aave v3 OP/USD là $ -0.0132762533.
Trong 60 ngày qua, biến động giá của Aave v3 OP/USD là $ -0.0060017604.
Trong 90 ngày qua, biến động giá của Aave v3 OP/USD là $ 0.00000.

Thời gianBiến động (USD)Biến động (%)
Hôm nay$ -0.000199470000000007-0.22%
30 ngày$ -0.0132762533-14.88%
60 ngày$ -0.0060017604-6.72%
90 ngày$ 0.000000.00%

Dự đoán giá Aave v3 OP

Dự đoán giá Aave v3 OP (AOP) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của AOP vào năm 2030 là $ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá Aave v3 OP (AOP) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của Aave v3 OP có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt $ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá Aave v3 OP sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá AOP cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá Aave v3 OP.

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Giới thiệu Aave v3 OP

Giá hôm nay của Aave v3 OP (AOP) là bao nhiêu?

Giá thực tế là ₫2348.67402176680000, phản ánh biến động giá trong 24 giờ qua là -0.22%. Con số này được tính toán lại vài giây một lần để phản ánh giao dịch theo thời gian thực trên các thị trường toàn cầu.

Có bao nhiêu token của AOP đang lưu hành?

Số lượng token đang lưu hành của AOP là 3891781.547550151, thể hiện số lượng hiện đang được công chúng nắm giữ. Số lượng token lưu hành ảnh hưởng đến việc xác định giá và vốn hóa thị trường, đặc biệt đối với các tài sản mới nổi.

Có bao nhiêu người nắm giữ hiện đang sở hữu Aave v3 OP?

Ước tính có khoảng -- người nắm giữ độc lập của AOP trên các mạng lưới được hỗ trợ. Số lượng người nắm giữ ngày càng tăng thường cho thấy sự gia tăng mức độ áp dụng và sự quan tâm dài hạn đối với tài sản này.

Vốn hóa thị trường của Aave v3 OP hôm nay là bao nhiêu?

Vốn hóa thị trường đạt ₫9140919199.045840000, đưa Aave v3 OP xếp hạng #-- trên toàn thế giới. Vốn hóa thị trường giúp nhà đầu tư hiểu rõ về quy mô tương đối và mức độ trưởng thành của tài sản so với các tài sản khác.

Giao dịch của AOP hôm nay diễn ra sôi động như thế nào?

Trong 24 giờ qua, token này đã ghi nhận khối lượng giao dịch là ₫--. Khối lượng giao dịch cao thường đi kèm với thanh khoản mạnh hơn và sự tham gia đông đảo của nhà giao dịch.

Điều gì đang thúc đẩy biến động gần đây của Aave v3 OP?

Biến động giá gần đây ở mức -0.22% trong 24 giờ qua chịu ảnh hưởng bởi tâm lý thị trường, hành vi của nhà đầu tư, hiệu suất chung của cả phân khúc trong Crypto-Backed Tokens,Aave Tokens,Optimism Ecosystem, cũng như các cập nhật từ hệ sinh thái --. Những tin tức nóng hổi hoặc sự gia tăng hứng thú giao dịch cũng có thể góp phần vào điều này.

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Aave v3 OP

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-10 01:15:03 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Aave v3 OP (AOP)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

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