Thông tin giá theo USD của aarna atv111 (ATV111)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 102.42 $ 102.42 $ 102.42 Thấp nhất 24H $ 102.44 $ 102.44 $ 102.44 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 102.42$ 102.42 $ 102.42 Cao nhất 24H $ 102.44$ 102.44 $ 102.44 ATH $ 102.44$ 102.44 $ 102.44 Giá thấp nhất $ 101.3$ 101.3 $ 101.3 Biến động giá (1 giờ) +0.00% Biến động giá (1D) +0.01% Biến động giá (7 ngày) +0.09% Biến động giá (7 ngày) +0.09%

Thông tin thị trường aarna atv111 (ATV111)

Vốn hóa thị trường $ 1.00M$ 1.00M $ 1.00M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 1.00M$ 1.00M $ 1.00M Nguồn cung lưu thông 9.79K 9.79K 9.79K Tổng cung 9,789.377013032841 9,789.377013032841 9,789.377013032841

