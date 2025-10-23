Thông tin giá theo USD của aarna atv 808 (ATV808)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 117.27 $ 117.27 $ 117.27 Thấp nhất 24H $ 122.63 $ 122.63 $ 122.63 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 117.27$ 117.27 $ 117.27 Cao nhất 24H $ 122.63$ 122.63 $ 122.63 ATH $ 185.98$ 185.98 $ 185.98 Giá thấp nhất $ 105.08$ 105.08 $ 105.08 Biến động giá (1 giờ) +0.04% Biến động giá (1D) -1.73% Biến động giá (7 ngày) -5.78% Biến động giá (7 ngày) -5.78%

Giá thời gian thực của aarna atv 808 (ATV808) là $120.23. Trong 24 giờ qua, ATV808 được giao dịch với mức thấp nhất là $ 117.27 và cao nhất là $ 122.63, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của ATV808 là $ 185.98, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 105.08.

Về hiệu suất ngắn hạn, ATV808 đã biến động +0.04% trong 1 giờ qua, -1.73% trong 24 giờ và -5.78% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường aarna atv 808 (ATV808)

Vốn hóa thị trường $ 48.73K$ 48.73K $ 48.73K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 48.73K$ 48.73K $ 48.73K Nguồn cung lưu thông 405.35 405.35 405.35 Tổng cung 405.3522277074127 405.3522277074127 405.3522277074127

Vốn hoá thị trường hiện tại của aarna atv 808 là $ 48.73K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của ATV808 là 405.35, với tổng nguồn cung là 405.3522277074127. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 48.73K.