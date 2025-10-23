Thông tin giá theo USD của aarna afi 802v2 (AFI 802V2)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 47.85 $ 47.85 $ 47.85 Thấp nhất 24H $ 50.06 $ 50.06 $ 50.06 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 47.85$ 47.85 $ 47.85 Cao nhất 24H $ 50.06$ 50.06 $ 50.06 ATH $ 79.25$ 79.25 $ 79.25 Giá thấp nhất $ 42.48$ 42.48 $ 42.48 Biến động giá (1 giờ) +0.08% Biến động giá (1D) -1.80% Biến động giá (7 ngày) -6.41% Biến động giá (7 ngày) -6.41%

Giá thời gian thực của aarna afi 802v2 (AFI 802V2) là $49.08. Trong 24 giờ qua, AFI 802V2 được giao dịch với mức thấp nhất là $ 47.85 và cao nhất là $ 50.06, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của AFI 802V2 là $ 79.25, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 42.48.

Về hiệu suất ngắn hạn, AFI 802V2 đã biến động +0.08% trong 1 giờ qua, -1.80% trong 24 giờ và -6.41% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường aarna afi 802v2 (AFI 802V2)

Vốn hóa thị trường $ 91.24K$ 91.24K $ 91.24K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 91.24K$ 91.24K $ 91.24K Nguồn cung lưu thông 1.86K 1.86K 1.86K Tổng cung 1,859.44671908729 1,859.44671908729 1,859.44671908729

Vốn hoá thị trường hiện tại của aarna afi 802v2 là $ 91.24K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của AFI 802V2 là 1.86K, với tổng nguồn cung là 1859.44671908729. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 91.24K.