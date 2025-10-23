Thông tin giá theo USD của a slow runner (SNAIL)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.00001635 Cao nhất 24H $ 0.00001741 ATH $ 0.00242581 Giá thấp nhất $ 0.00001635 Biến động giá (1 giờ) +0.33% Biến động giá (1D) -2.59% Biến động giá (7 ngày) -18.63%

Giá thời gian thực của a slow runner (SNAIL) là $0.00001695. Trong 24 giờ qua, SNAIL được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00001635 và cao nhất là $ 0.00001741, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của SNAIL là $ 0.00242581, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00001635.

Về hiệu suất ngắn hạn, SNAIL đã biến động +0.33% trong 1 giờ qua, -2.59% trong 24 giờ và -18.63% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường a slow runner (SNAIL)

Vốn hóa thị trường $ 16.95K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 16.95K Nguồn cung lưu thông 999.68M Tổng cung 999,684,869.491002

Vốn hoá thị trường hiện tại của a slow runner là $ 16.95K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của SNAIL là 999.68M, với tổng nguồn cung là 999684869.491002. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 16.95K.