Phân tích kỹ thuật Zerebro (ZEREBRO) hôm nay Trang Phân tích Zerebro cung cấp nhận định do AI tạo ra về hiệu suất hàng ngày, xu hướng giá và các chỉ báo kỹ thuật quan trọng của ZEREBRO. Trang này trình bày các biến động thị trường tiềm năng, cơ hội giao dịch và các mô hình kỹ thuật đáng chú ý. Tìm hiểu thêm về phân tích Zerebro bên dưới. Đăng ký

Biến động giá Zerebro (ZEREBRO) Giá hiện tại 24 giờ 7 ngày 30 ngày 90 ngày $0.036825 -- +4.71% +3.77% -17.93%

Chỉ báo kỹ thuật Zerebro

Phân tích kỹ thuật xem xét diễn biến giá và các chỉ báo phổ biến để hiểu xu hướng và động lượng. Bên dưới là chụp nhanh tự động của Zerebro trên nhiều khung thời gian, tóm tắt xu hướng kỹ thuật hiện tại và những tín hiệu tiếp theo từ biểu đồ. Đây là phân tích kỹ thuật - không phải dự báo được đảm bảo, vui lòng tự nghiên cứu và quản lý rủi ro phù hợp.

1 phút 5 phút 15 phút 30 phút 1 giờ 4 giờ 8 giờ 1 ngày 1 tuần Bán mạnh Bán Trung lập Mua Mua mạnh Trung lập Bán 12 Trung lập 1 Mua 13 Đường trung bình động : Mua Bán 4 Trung lập 0 Mua 10 Chỉ báo kỹ thuật : Bán Bán 8 Trung lập 1 Mua 3 Điểm xoay Đường trung bình động Chỉ báo kỹ thuật Tên Cổ điển Fibonacci R3 0.036919 0.036914 R2 0.036914 0.036911 R1 0.036911 0.036909 PP 0.036906 0.036906 S1 0.036903 0.036903 S2 0.036898 0.036901 S3 0.036895 0.036898

Tín hiệu thị trường Zerebro Khối lượng lệnh chờ ròng hiện tại -0.40M $9.77 M $10.18 M Lệnh mua đang chờ (USDT) Lệnh bán đang chờ (USDT) Chênh lệch hoạt động mua-bán trong 3 ngày 0.01M Hoạt động mua trong 3 ngày $0.22 M Hoạt động bán trong 3 ngày $0.20 M Chênh lệch hoạt động mua-bán trong 7 ngày 0.02M Hoạt động mua trong 7 ngày $0.62 M Hoạt động bán trong 7 ngày $0.60 M Dữ liệu trên được tổng hợp từ thông tin thị trường công khai và chỉ mang tính tham khảo. MEXC không cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đầu tư. Dòng vốn Zerebro Dòng tiền ròng vào Giá ZEREBROUSDT Lịch sử Dòng tiền ròng vào Giá 2026-08-09 -$0.23 M 0.04 2026-08-08 -$0.04 M 0.04 2026-08-07 -$0.11 M 0.04 2026-08-06 -$0.17 M 0.04 2026-08-05 -$0.22 M 0.04 Dữ liệu trên được tổng hợp từ thông tin thị trường công khai và chỉ mang tính tham khảo. MEXC không cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đầu tư.

Giao dịch thị trường Zerebro (ZEREBRO) trên MEXC Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá Zerebro theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp. Cặp giao dịch Giá Biến động 24 giờ Khối lượng 24 giờ ZEREBRO / USDT $0.036825 $0.036825 $0.036825 -0.55% 3.88M (USDT) Giao dịch ngay