Thông tin XO Protocol (XOXO)

XO là nền tảng khám phá xã hội thế hệ tiếp theo được hỗ trợ bởi AI và blockchain. Được thiết kế cho Gen Z, XO kết hợp Proof of Personhood (PoP), danh tính phi tập trung (DID) và sự đồng hành của AI Agent để tạo ra trải nghiệm xã hội an toàn và giàu cảm xúc.