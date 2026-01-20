Koruna Séc, thường được viết tắt là CZK, là tiền tệ chính thức của Cộng hòa Séc, một quốc gia nằm ở Trung Âu. Đây là một loại tiền pháp định, nghĩa là không được bảo chứng bởi một hàng hóa vật chất như vàng hoặc bạc, mà thay vào đó là bởi sự tin tưởng và tín nhiệm của những người sử dụng. Đây là đặc điểm chung của hầu hết các tiền tệ hiện đại. Ngân hàng Quốc gia Séc, ngân hàng trung ương của Cộng hòa Séc, chịu trách nhiệm phát hành và điều tiết đồng Koruna Séc.

Trong đời sống kinh tế hàng ngày, đồng Koruna Séc được sử dụng cho tất cả các loại giao dịch, từ mua hàng hóa và dịch vụ trong các cửa hàng đến chi trả tiền công và tiền lương. Tiền tệ này đóng vai trò then chốt trong nền kinh tế Séc, ảnh hưởng đến mọi thứ từ giá cả hàng hóa và dịch vụ đến tốc độ tăng trưởng kinh tế. Giá trị của đồng Koruna Séc so với các tiền tệ khác cũng có thể tác động đến cán cân thương mại của đất nước, vì nó ảnh hưởng đến giá cả hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu của Séc.

Đồng Koruna Séc được chia nhỏ thành các đơn vị gọi là haléřů, mặc dù các đơn vị này không còn được sử dụng thực tế do giá trị thấp. Tiền giấy có các mệnh giá 100, 200, 500, 1,000, 2,000 và 5,000 koruna, trong khi tiền xu được phát hành với các mệnh giá 1, 2, 5, 10, 20 và 50 koruna.

Mặc dù Cộng hòa Séc là thành viên của Liên minh Châu Âu, quốc gia này vẫn chưa chấp nhận đồng Euro làm tiền tệ của mình. Điều này phần lớn là do quyết định của đất nước nhằm duy trì chính sách tiền tệ riêng và quyền kiểm soát đối với tiền tệ của mình. Quyết định chấp nhận đồng Euro sẽ yêu cầu một cuộc trưng cầu dân ý công khai, và cho đến nay, vẫn chưa có mốc thời gian rõ ràng cho việc này có thể xảy ra khi nào.

Tóm lại, đồng Koruna Séc là một khía cạnh thiết yếu của nền kinh tế và đời sống hàng ngày tại Cộng hòa Séc. Đây là một loại tiền pháp định, do Ngân hàng Quốc gia Séc quản lý và được sử dụng cho một loạt các giao dịch trong nước. Giá trị của nó so với các tiền tệ khác có thể ảnh hưởng đến các yếu tố kinh tế như thương mại, trong khi vị thế là một tiền tệ quốc gia mang lại cho Cộng hòa Séc quyền kiểm soát đối với chính sách tiền tệ của mình.