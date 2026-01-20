Ouguiya Mauritania là tiền tệ chính thức của Mauritania, một quốc gia nằm ở khu vực Tây Bắc châu Phi. Tiền tệ này được ký hiệu bằng “UM” và được sử dụng trong các giao dịch kinh tế hàng ngày trong nước. Là tiền pháp định, Ouguiya giữ vai trò trung tâm trong nền kinh tế Mauritania và do Ngân hàng Trung ương Mauritania quản lý, cơ quan chịu trách nhiệm giám sát chính sách tiền tệ, bao gồm việc phát hành và lưu hành Ouguiya.

Ouguiya Mauritania có đặc điểm riêng khi không dựa trên hệ thập phân như phần lớn các tiền tệ trên thế giới. Thay vào đó, tiền tệ này vận hành theo hệ cơ số năm, trong đó một Ouguiya được chia thành năm khoums. Cấu trúc đặc biệt này tạo nên sự khác biệt rõ rệt so với hầu hết các tiền tệ toàn cầu vốn áp dụng hệ thập phân, thường chia thành 100 đơn vị nhỏ hơn.

Về hình thức vật lý, Ouguiya Mauritania tồn tại dưới dạng tiền xu và tiền giấy. Tiền xu có các mệnh giá 1/5, 1, 5, 10 và 20 Ouguiya, trong khi tiền giấy được phát hành với các mệnh giá 50, 100, 200, 500, 1,000 và 5,000 Ouguiya. Thiết kế và hình ảnh trên tiền tệ thường phản ánh di sản văn hóa và các địa danh lịch sử của quốc gia.

Ouguiya giữ vai trò then chốt trong các hoạt động kinh tế tại Mauritania, hỗ trợ mọi hình thức giao dịch, từ những khoản mua sắm cơ bản hàng ngày đến các giao dịch kinh doanh có quy mô lớn hơn. Giống như mọi tiền tệ khác, giá trị của Ouguiya có thể biến động dưới tác động của nhiều yếu tố, bao gồm sự ổn định kinh tế, lạm phát và các lực tác động từ thị trường bên ngoài.

Mặc dù Ouguiya Mauritania chủ yếu được sử dụng trong phạm vi quốc gia, cần lưu ý tiền tệ này có thể không dễ dàng chuyển đổi hoặc được chấp nhận bên ngoài Mauritania. Do đó, khách du lịch hoặc những người có hoạt động kinh doanh quốc tế cần cân nhắc đến tỷ giá và khả năng đổi tiền. Giống như bất kỳ tiền tệ nào, giá trị và sự ổn định của Ouguiya Mauritania gắn chặt với trạng thái kinh tế và năng lực quản lý của quốc gia.