Phân tích kỹ thuật WISHBONE (WISHBONE) hôm nay Trang Phân tích WISHBONE cung cấp nhận định do AI tạo ra về hiệu suất hàng ngày, xu hướng giá và các chỉ báo kỹ thuật quan trọng của WISHBONE. Trang này trình bày các biến động thị trường tiềm năng, cơ hội giao dịch và các mô hình kỹ thuật đáng chú ý. Tìm hiểu thêm về phân tích WISHBONE bên dưới. Đăng ký

Biến động giá WISHBONE (WISHBONE) Giá hiện tại 24 giờ 7 ngày 30 ngày 90 ngày $0.002622 -- +53.96% +31.10% +31.10%

Chỉ báo kỹ thuật WISHBONE

Phân tích kỹ thuật xem xét diễn biến giá và các chỉ báo phổ biến để hiểu xu hướng và động lượng. Bên dưới là chụp nhanh tự động của WISHBONE trên nhiều khung thời gian, tóm tắt xu hướng kỹ thuật hiện tại và những tín hiệu tiếp theo từ biểu đồ. Đây là phân tích kỹ thuật - không phải dự báo được đảm bảo, vui lòng tự nghiên cứu và quản lý rủi ro phù hợp.

1 phút 5 phút 15 phút 30 phút 1 giờ 4 giờ 8 giờ 1 ngày 1 tuần Bán mạnh Bán Trung lập Mua Mua mạnh Trung lập Bán 10 Trung lập 2 Mua 14 Đường trung bình động : Trung lập Bán 8 Trung lập 0 Mua 6 Chỉ báo kỹ thuật : Mua mạnh Bán 2 Trung lập 2 Mua 8 Điểm xoay Đường trung bình động Chỉ báo kỹ thuật Tên Cổ điển Fibonacci R3 0.002712 0.002686 R2 0.002686 0.002671 R1 0.002673 0.002661 PP 0.002647 0.002647 S1 0.002634 0.002632 S2 0.002608 0.002622 S3 0.002595 0.002608

Tín hiệu thị trường WISHBONE Khối lượng lệnh chờ ròng hiện tại -0.01M $0.03 M $0.04 M Lệnh mua đang chờ (USDT) Lệnh bán đang chờ (USDT) Chênh lệch hoạt động mua-bán trong 3 ngày 0.00M Hoạt động mua trong 3 ngày $0.01 M Hoạt động bán trong 3 ngày $0.01 M Chênh lệch hoạt động mua-bán trong 7 ngày 0.00M Hoạt động mua trong 7 ngày $0.06 M Hoạt động bán trong 7 ngày $0.06 M Dữ liệu trên được tổng hợp từ thông tin thị trường công khai và chỉ mang tính tham khảo. MEXC không cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đầu tư. Dòng vốn WISHBONE Dòng tiền ròng vào Giá WISHBONEUSDT Lịch sử Dòng tiền ròng vào Giá Dữ liệu trên được tổng hợp từ thông tin thị trường công khai và chỉ mang tính tham khảo. MEXC không cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đầu tư.

Giao dịch thị trường WISHBONE (WISHBONE) trên MEXC Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá WISHBONE theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp. Cặp giao dịch Giá Biến động 24 giờ Khối lượng 24 giờ WISHBONE / USD1 $0.0026308 $0.0026308 $0.0026308 +19.35% 25.63M (USDT) Giao dịch ngay WISHBONE / USDT $0.002622 $0.002622 $0.002622 +20.10% 36.13M (USDT) Giao dịch ngay