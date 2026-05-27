Hành trình Blockchain 7 năm của Wemade đạt đỉnh cao với PUSH Stablecoin KRW toàn cầu

Bài đăng Hành trình Blockchain 7 năm của Wemade đạt đỉnh cao với PUSH Stablecoin KRW toàn cầu xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Wonil Suh, Phó Chủ tịch điều hành của Wemade, đại diện cho sự phát triển của game blockchain Hàn Quốc. Công ty của ông đã bắt đầu hành trình blockchain bảy năm trước với việc thành lập WEMIX, trở thành một trong những doanh nghiệp Web3 có kinh nghiệm nhất của Hàn Quốc. Với hơn 1,000 nhân viên chuyên về hoạt động liên quan đến WEMIX trên toàn cầu, Wemade hoạt động ở quy mô tổ chức chưa từng có trong lĩnh vực game blockchain. Trong sự kiện chính của Tuần lễ Blockchain Hàn Quốc, đặc biệt là sau các phiên có sự tham gia của người Mỹ bao gồm Donald Trump Jr., Suh tỏ ra ngày càng tự tin về việc áp dụng stablecoin. Niềm tin của ông bắt nguồn từ kinh nghiệm thực tế của Wemade trong việc quản lý hàng triệu giao dịch game và phát triển cơ sở hạ tầng blockchain toàn diện. Vị điều hành này hình dung stablecoin Won Hàn Quốc sẽ tạo điều kiện cho mọi thứ từ tiêu thụ nội dung K-content đến thanh toán du lịch trên toàn thế giới. Tại sao Wemade lại ra mắt dự án stablecoin 'Stable One' với tư cách là một công ty game? Tài trợ "Wemade đã khởi xướng hoạt động kinh doanh blockchain của chúng tôi bảy năm trước vào năm 2018, thiết lập chúng tôi trong số các công ty có kinh nghiệm nhất của Hàn Quốc trong lĩnh vực này với quy mô và cam kết tập trung của chúng tôi. Không phải là chúng tôi mới bắt đầu với stablecoin vì chúng đang hot hoặc thịnh hành—chúng tôi đã duy trì hướng chiến lược này một cách nhất quán. Là một công ty game, chúng tôi nhận ra rằng công nghệ blockchain mang lại tiện ích đáng kể trong các ứng dụng game, và chúng tôi đã chứng kiến nhiều triển khai thành công trong danh mục game của riêng mình. Chúng tôi đã tích lũy kiến thức sâu rộng thông qua việc quản lý hàng trăm triệu giao dịch từ hơn 30 game hỗ trợ hơn 1 triệu người dùng đồng thời hàng tháng. Chúng tôi luôn tin rằng chuyên môn này không nên chỉ là độc quyền mà nên mang lại lợi ích cho ngành công nghiệp rộng lớn hơn. Stablecoin đại diện cho một cơ hội then chốt trong vấn đề này. Chúng tôi không chỉ nghiên cứu công nghệ—chúng tôi đã phát triển các ứng dụng thực tế với nó. Từ góc độ này, chúng tôi sở hữu giá trị đáng kể để đóng góp cho hệ sinh thái." Thay vì là một nhà phát hành trực tiếp, Wemade định vị mình là nhà cung cấp nền tảng cho stablecoin. Bạn có thể giải thích mô hình hợp tác của mình và cách bạn dự định xây dựng phương pháp liên minh này không? "Thay vì thiết lập stablecoin độc quyền của riêng mình, chúng tôi tin rằng sự tham gia của liên minh sẽ là...