Giá WEED Token theo thời gian thực hôm nay là 0.0392 USD. Theo dõi cập nhật giá WEED sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá WEED dễ dàng ngay trên MEXC.Giá WEED Token theo thời gian thực hôm nay là 0.0392 USD. Theo dõi cập nhật giá WEED sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá WEED dễ dàng ngay trên MEXC.

Tìm hiểu thêm về WEED

Thông tin giá WEED

Tokenomics của WEED

Dự báo giá WEED

Lịch sử WEED

Hướng dẫn mua WEED

Chuyển đổi WEED sang fiat

WEED Spot

Pre-Market

Earn

Airdrop+

Tin tức

Blog

Learn

Logo WEED Token

Giá WEED Token(WEED)

Giá theo thời gian thực 1 WEED sang USD

$0.0394
$0.0394$0.0394
+3.68%1D
USD
Biểu đồ giá WEED Token (WEED) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 09:51:45 (UTC+8)

Thông tin giá theo USD của WEED Token (WEED)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
$ 0.0332
$ 0.0332$ 0.0332
Thấp nhất 24H
$ 0.0397
$ 0.0397$ 0.0397
Cao nhất 24H

$ 0.0332
$ 0.0332$ 0.0332

$ 0.0397
$ 0.0397$ 0.0397

--
----

--
----

+0.51%

+3.68%

-31.23%

-31.23%

Giá thời gian thực của WEED Token (WEED) là $ 0.0392. Trong 24 giờ qua, WEED được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.0332 và cao nhất là $ 0.0397, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của WEED là --, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, WEED đã biến động +0.51% trong 1 giờ qua, +3.68% trong 24 giờ và -31.23% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường WEED Token (WEED)

--
----

$ 55.56K
$ 55.56K$ 55.56K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

Vốn hoá thị trường hiện tại của WEED Token là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 55.56K. Nguồn cung lưu hành của WEED là --, với tổng nguồn cung là --. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là --.

Lịch sử giá theo USD của WEED Token (WEED)

Theo dõi biến động giá của WEED Token trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (USD)Biến động (%)
Hôm nay$ +0.001398+3.68%
30 ngày$ -0.1608-80.40%
60 ngày$ -0.1608-80.40%
90 ngày$ -0.1608-80.40%
Biến động giá WEED Token hôm nay

Hôm nay, WEED đã biến động $ +0.001398 (+3.68%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá WEED Token trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động $ -0.1608 (-80.40%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá WEED Token trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, WEED đã biến động $ -0.1608 (-80.40%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá WEED Token trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động $ -0.1608 (-80.40%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của WEED Token (WEED)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá WEED Token.

WEED Token (WEED) là gì

Token gốc của Facility Game.

WEED Token đã được niêm yết trên MEXC, bạn có thể dễ dàng mua, nắm giữ, chuyển và stake ngay trên MEXC! Cho dù bạn là nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm hay người dùng mới tham gia vào thế giới tiền mã hoá, MEXC đều cung cấp giao diện thân thiện với người dùng và nhiều công cụ quản lý khoản đầu tư WEED Token một cách hiệu quả. Để biết thêm thông tin về token này, vui lòng truy cập trang giới thiệu tài sản kỹ thuật số của chúng tôi.

Bạn cũng có thể:
- Kiểm tra khả năng stake WEED để nhận phần thưởng từ việc nắm giữ token.
- Đọc đánh giá và phân tích về WEED Token trên blog để cập nhật thông tin xu hướng thị trường mới nhất và đánh giá của các chuyên gia.

Tài nguyên phong phú của chúng tôi được thiết kế để giúp trải nghiệm giao dịch WEED Token trở nên suôn sẻ với thông tin luôn được cập nhật, đảm bảo bạn có toàn bộ công cụ và kiến thức cần thiết để tự tin đầu tư.

Dự đoán giá WEED Token (USD)

WEED Token (WEED) sẽ có giá bao nhiêu theo USD vào ngày mai, tuần tới hoặc tháng sau? Tài sản WEED Token (WEED) của bạn có thể được định giá bao nhiêu vào năm 2025, 2026, 2027, 2028 - hoặc thậm chí trong 10 hay 20 năm tới? Sử dụng công cụ dự đoán giá của chúng tôi để khám phá các dự báo ngắn hạn và dài hạn dành cho WEED Token.

Xem ngay dự đoán giá WEED Token!

Tokenomics của WEED Token (WEED)

Hiểu rõ tokenomics của WEED Token (WEED) có thể cung cấp nhận định sâu sắc hơn về giá trị dài hạn và tiềm năng tăng trưởng. Từ cách phân bổ token đến cách quản lý nguồn cung, tokenomics tiết lộ cấu trúc cốt lõi trong nền kinh tế của dự án. Tìm hiểu về tokenomics toàn diện của token WEED ngay!

Cách mua WEED Token (WEED)

Bạn đang tìm cách mua WEED Token? Quá trình này rất đơn giản! Bạn có thể dễ dàng mua WEED Token trên MEXC bằng cách làm theo Hướng dẫn mua token. MEXC cung cấp hướng dẫn chi tiết kèm theo video về cách đăng ký trên MEXC và sử dụng các tuỳ chọn thanh toán thuận tiện hiện có.

WEED/Tiền tệ địa phương

1 WEED Token (WEED) sang VND
1,031.548
1 WEED Token (WEED) sang AUD
A$0.060368
1 WEED Token (WEED) sang GBP
0.029008
1 WEED Token (WEED) sang EUR
0.033712
1 WEED Token (WEED) sang USD
$0.0392
1 WEED Token (WEED) sang MYR
RM0.165424
1 WEED Token (WEED) sang TRY
1.645616
1 WEED Token (WEED) sang JPY
¥5.9584
1 WEED Token (WEED) sang ARS
ARS$57.142624
1 WEED Token (WEED) sang RUB
3.194408
1 WEED Token (WEED) sang INR
3.440976
1 WEED Token (WEED) sang IDR
Rp653.333072
1 WEED Token (WEED) sang PHP
2.294768
1 WEED Token (WEED) sang EGP
￡E.1.864352
1 WEED Token (WEED) sang BRL
R$0.21168
1 WEED Token (WEED) sang CAD
C$0.054488
1 WEED Token (WEED) sang BDT
4.785536
1 WEED Token (WEED) sang NGN
57.309616
1 WEED Token (WEED) sang COP
$152.52916
1 WEED Token (WEED) sang ZAR
R.0.683256
1 WEED Token (WEED) sang UAH
1.63464
1 WEED Token (WEED) sang TZS
T.Sh.97.270096
1 WEED Token (WEED) sang VES
Bs8.232
1 WEED Token (WEED) sang CLP
$37.24
1 WEED Token (WEED) sang PKR
Rs11.08576
1 WEED Token (WEED) sang KZT
21.086464
1 WEED Token (WEED) sang THB
฿1.286544
1 WEED Token (WEED) sang TWD
NT$1.206968
1 WEED Token (WEED) sang AED
د.إ0.143864
1 WEED Token (WEED) sang CHF
Fr0.030968
1 WEED Token (WEED) sang HKD
HK$0.304584
1 WEED Token (WEED) sang AMD
֏14.967344
1 WEED Token (WEED) sang MAD
.د.م0.361816
1 WEED Token (WEED) sang MXN
$0.722848
1 WEED Token (WEED) sang SAR
ريال0.147
1 WEED Token (WEED) sang ETB
Br5.877648
1 WEED Token (WEED) sang KES
KSh5.054056
1 WEED Token (WEED) sang JOD
د.أ0.0277928
1 WEED Token (WEED) sang PLN
0.14308
1 WEED Token (WEED) sang RON
лв0.171696
1 WEED Token (WEED) sang SEK
kr0.368872
1 WEED Token (WEED) sang BGN
лв0.065856
1 WEED Token (WEED) sang HUF
Ft13.158656
1 WEED Token (WEED) sang CZK
0.820848
1 WEED Token (WEED) sang KWD
د.ك0.0119952
1 WEED Token (WEED) sang ILS
0.128968
1 WEED Token (WEED) sang BOB
Bs0.270088
1 WEED Token (WEED) sang AZN
0.06664
1 WEED Token (WEED) sang TJS
SM0.36064
1 WEED Token (WEED) sang GEL
0.10584
1 WEED Token (WEED) sang AOA
Kz35.864472
1 WEED Token (WEED) sang BHD
.د.ب0.0147392
1 WEED Token (WEED) sang BMD
$0.0392
1 WEED Token (WEED) sang DKK
kr0.252056
1 WEED Token (WEED) sang HNL
L1.028216
1 WEED Token (WEED) sang MUR
1.782032
1 WEED Token (WEED) sang NAD
$0.68404
1 WEED Token (WEED) sang NOK
kr0.392784
1 WEED Token (WEED) sang NZD
$0.068208
1 WEED Token (WEED) sang PAB
B/.0.0392
1 WEED Token (WEED) sang PGK
K0.16464
1 WEED Token (WEED) sang QAR
ر.ق0.142296
1 WEED Token (WEED) sang RSD
дин.3.961552
1 WEED Token (WEED) sang UZS
soʻm472.289048
1 WEED Token (WEED) sang ALL
L3.261048
1 WEED Token (WEED) sang ANG
ƒ0.070168
1 WEED Token (WEED) sang AWG
ƒ0.07056
1 WEED Token (WEED) sang BBD
$0.0784
1 WEED Token (WEED) sang BAM
KM0.065856
1 WEED Token (WEED) sang BIF
Fr115.2872
1 WEED Token (WEED) sang BND
$0.050568
1 WEED Token (WEED) sang BSD
$0.0392
1 WEED Token (WEED) sang JMD
$6.292776
1 WEED Token (WEED) sang KHR
158.0642
1 WEED Token (WEED) sang KMF
Fr16.6208
1 WEED Token (WEED) sang LAK
852.173896
1 WEED Token (WEED) sang LKR
රු11.871328
1 WEED Token (WEED) sang MDL
L0.667184
1 WEED Token (WEED) sang MGA
Ar174.999776
1 WEED Token (WEED) sang MOP
P0.313208
1 WEED Token (WEED) sang MVR
0.59976
1 WEED Token (WEED) sang MWK
MK67.81992
1 WEED Token (WEED) sang MZN
MT2.50488
1 WEED Token (WEED) sang NPR
रु5.495448
1 WEED Token (WEED) sang PYG
278.0064
1 WEED Token (WEED) sang RWF
Fr56.8008
1 WEED Token (WEED) sang SBD
$0.322616
1 WEED Token (WEED) sang SCR
0.531552
1 WEED Token (WEED) sang SRD
$1.553888
1 WEED Token (WEED) sang SVC
$0.342216
1 WEED Token (WEED) sang SZL
L0.68404
1 WEED Token (WEED) sang TMT
m0.137592
1 WEED Token (WEED) sang TND
د.ت0.1150912
1 WEED Token (WEED) sang TTD
$0.265384
1 WEED Token (WEED) sang UGX
Sh136.5728
1 WEED Token (WEED) sang XAF
Fr22.148
1 WEED Token (WEED) sang XCD
$0.10584
1 WEED Token (WEED) sang XOF
Fr22.148
1 WEED Token (WEED) sang XPF
Fr3.9984
1 WEED Token (WEED) sang BWP
P0.562128
1 WEED Token (WEED) sang BZD
$0.0784
1 WEED Token (WEED) sang CVE
$3.724392
1 WEED Token (WEED) sang DJF
Fr6.9384
1 WEED Token (WEED) sang DOP
$2.48724
1 WEED Token (WEED) sang DZD
د.ج5.115208
1 WEED Token (WEED) sang FJD
$0.09016
1 WEED Token (WEED) sang GNF
Fr340.844
1 WEED Token (WEED) sang GTQ
Q0.299488
1 WEED Token (WEED) sang GYD
$8.18692
1 WEED Token (WEED) sang ISK
kr4.7824

Nguồn WEED Token

Để hiểu thêm về WEED Token, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Block Explorer

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về WEED Token

Hôm nay giá của WEED Token (WEED) là bao nhiêu?
Giá WEED theo thời gian thực bằng USD là 0.0392 USD, được cập nhật theo dữ liệu thị trường mới nhất.
Giá hiện tại của WEED sang USD là bao nhiêu?
Giá hiện tại của WEED sang USD là $ 0.0392. Truy cập Công cụ chuyển đổi MEXC để chuyển đổi token chính xác.
Vốn hoá thị trường của WEED Token là bao nhiêu?
Vốn hoá thị trường của WEED là -- USD. Vốn hoá thị trường = Giá hiện tại × Nguồn cung lưu hành. Chỉ số này thể hiện tổng giá trị thị trường và thứ hạng của token.
Nguồn cung lưu hành của WEED là bao nhiêu?
Nguồn cung lưu hành của WEED là -- USD.
Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của WEED là bao nhiêu?
WEED đã đạt giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là -- USD.
Giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) của WEED là bao nhiêu?
WEED từng ghi nhận mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là -- USD.
Khối lượng giao dịch của WEED là bao nhiêu?
Khối lượng giao dịch 24 giờ theo thời gian thực của WEED là $ 55.56K USD.
WEED có tăng giá trong năm nay không?
WEED có thể tăng giá trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá WEED để xem phân tích chi tiết hơn.
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 09:51:45 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành WEED Token (WEED)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
10-23 01:13:05Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số sợ hãi tiền mã hóa giảm, thị trường quay trở lại chế độ "Sợ hãi cực độ"
10-22 21:14:27Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin đã giảm 5,12% trong tháng 10 này, có khả năng đánh dấu tháng 10 giảm giá lần thứ ba trong lịch sử
10-22 12:58:37Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới $109,000, Ethereum mất mức hỗ trợ $3,900, tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa giảm xuống $3,751 nghìn tỷ
10-21 22:34:24Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin phục hồi và vượt qua mức 108,000 USD, tăng hơn 1% trong 20 phút
10-21 15:53:36Xu hướng ngành tiền mã hóa
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay đã chứng kiến dòng tiền rút ròng 40,40 triệu USD, trong khi ETF Ethereum giao ngay có dòng tiền rút ròng 145,7 triệu USD
10-20 18:31:42Xu hướng ngành tiền mã hóa
Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử phục hồi lên 3,868 nghìn tỷ USD, với mức tăng 3,7% trong 24 giờ

Thông tin hàng đầu

Percolator: Sàn DEX Mới Của Solana Và Xu Hướng Thị Trường 2025

October 22, 2025

Khủng Hoảng Nội Bộ Tại Ethereum Foundation và Tương Lai Ethereum

October 22, 2025

Những Bài Học Đắt Giá Từ Thị Trường Bitcoin và Cổ Phiếu DATCOs

October 22, 2025
Xem thêm

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán WEED sang USD

Số lượng

WEED
WEED
USD
USD

1 WEED = 0.0392 USD

Giao dịch WEED

WEED/USDT
$0.0394
$0.0394$0.0394
+4.50%

Tham gia MEXC ngay hôm nay

-- Phí Maker Spot, -- Phí Taker Spot
-- Phí Maker Futures, -- Phí Taker Futures