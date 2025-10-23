Giá Weasy AI theo thời gian thực hôm nay là 0.0000066 USD. Theo dõi cập nhật giá WEASY sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá WEASY dễ dàng ngay trên MEXC.Giá Weasy AI theo thời gian thực hôm nay là 0.0000066 USD. Theo dõi cập nhật giá WEASY sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá WEASY dễ dàng ngay trên MEXC.

Giá Weasy AI(WEASY)

Giá theo thời gian thực 1 WEASY sang USD

+32.00%1D
USD
Biểu đồ giá Weasy AI (WEASY) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 09:51:18 (UTC+8)

Thông tin giá theo USD của Weasy AI (WEASY)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
Thấp nhất 24H
$ 0.0000066
Cao nhất 24H

0.00%

+32.00%

-32.10%

-32.10%

Giá thời gian thực của Weasy AI (WEASY) là $ 0.0000066. Trong 24 giờ qua, WEASY được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00000304 và cao nhất là $ 0.0000066, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của WEASY là --, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, WEASY đã biến động 0.00% trong 1 giờ qua, +32.00% trong 24 giờ và -32.10% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Weasy AI (WEASY)

$ 3.48K
$ 3.48K$ 3.48K

$ 6.60K
$ 6.60K$ 6.60K

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của Weasy AI là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 3.48K. Nguồn cung lưu hành của WEASY là --, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 6.60K.

Lịch sử giá theo USD của Weasy AI (WEASY)

Theo dõi biến động giá của Weasy AI trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (USD)Biến động (%)
Hôm nay$ +0.0000016+32.00%
30 ngày$ +0.0000009+15.78%
60 ngày$ -0.0049934-99.87%
90 ngày$ -0.0049934-99.87%
Biến động giá Weasy AI hôm nay

Hôm nay, WEASY đã biến động $ +0.0000016 (+32.00%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Weasy AI trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động $ +0.0000009 (+15.78%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Weasy AI trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, WEASY đã biến động $ -0.0049934 (-99.87%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Weasy AI trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động $ -0.0049934 (-99.87%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Weasy AI (WEASY)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Weasy AI.

Weasy AI (WEASY) là gì

Weasy AI에서는 시각적 콘텐츠가 강력하면서도 보호받아야 한다고 믿습니다. 바로 이 때문에 사용자가 자연어 프롬프트를 통해 매우 구체적인 시각적 콘텐츠를 생성하고, 디자인 파일이나 저작권 문제에 대해 걱정하지 않고 즉시 NFT로 라이선스할 수 있는 시스템을 구축했습니다.

Weasy AI đã được niêm yết trên MEXC, bạn có thể dễ dàng mua, nắm giữ, chuyển và stake ngay trên MEXC! Cho dù bạn là nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm hay người dùng mới tham gia vào thế giới tiền mã hoá, MEXC đều cung cấp giao diện thân thiện với người dùng và nhiều công cụ quản lý khoản đầu tư Weasy AI một cách hiệu quả. Để biết thêm thông tin về token này, vui lòng truy cập trang giới thiệu tài sản kỹ thuật số của chúng tôi.

Bạn cũng có thể:
- Kiểm tra khả năng stake WEASY để nhận phần thưởng từ việc nắm giữ token.
- Đọc đánh giá và phân tích về Weasy AI trên blog để cập nhật thông tin xu hướng thị trường mới nhất và đánh giá của các chuyên gia.

Tài nguyên phong phú của chúng tôi được thiết kế để giúp trải nghiệm giao dịch Weasy AI trở nên suôn sẻ với thông tin luôn được cập nhật, đảm bảo bạn có toàn bộ công cụ và kiến thức cần thiết để tự tin đầu tư.

Dự đoán giá Weasy AI (USD)

Weasy AI (WEASY) sẽ có giá bao nhiêu theo USD vào ngày mai, tuần tới hoặc tháng sau? Tài sản Weasy AI (WEASY) của bạn có thể được định giá bao nhiêu vào năm 2025, 2026, 2027, 2028 - hoặc thậm chí trong 10 hay 20 năm tới? Sử dụng công cụ dự đoán giá của chúng tôi để khám phá các dự báo ngắn hạn và dài hạn dành cho Weasy AI.

Xem ngay dự đoán giá Weasy AI!

Tokenomics của Weasy AI (WEASY)

Hiểu rõ tokenomics của Weasy AI (WEASY) có thể cung cấp nhận định sâu sắc hơn về giá trị dài hạn và tiềm năng tăng trưởng. Từ cách phân bổ token đến cách quản lý nguồn cung, tokenomics tiết lộ cấu trúc cốt lõi trong nền kinh tế của dự án. Tìm hiểu về tokenomics toàn diện của token WEASY ngay!

Cách mua Weasy AI (WEASY)

Bạn đang tìm cách mua Weasy AI? Quá trình này rất đơn giản! Bạn có thể dễ dàng mua Weasy AI trên MEXC bằng cách làm theo Hướng dẫn mua token. MEXC cung cấp hướng dẫn chi tiết kèm theo video về cách đăng ký trên MEXC và sử dụng các tuỳ chọn thanh toán thuận tiện hiện có.

Nguồn Weasy AI

Để hiểu thêm về Weasy AI, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức Weasy AI
Block Explorer

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Weasy AI

Hôm nay giá của Weasy AI (WEASY) là bao nhiêu?
Giá WEASY theo thời gian thực bằng USD là 0.0000066 USD, được cập nhật theo dữ liệu thị trường mới nhất.
Giá hiện tại của WEASY sang USD là bao nhiêu?
Giá hiện tại của WEASY sang USD là $ 0.0000066. Truy cập Công cụ chuyển đổi MEXC để chuyển đổi token chính xác.
Vốn hoá thị trường của Weasy AI là bao nhiêu?
Vốn hoá thị trường của WEASY là -- USD. Vốn hoá thị trường = Giá hiện tại × Nguồn cung lưu hành. Chỉ số này thể hiện tổng giá trị thị trường và thứ hạng của token.
Nguồn cung lưu hành của WEASY là bao nhiêu?
Nguồn cung lưu hành của WEASY là -- USD.
Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của WEASY là bao nhiêu?
WEASY đã đạt giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là -- USD.
Giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) của WEASY là bao nhiêu?
WEASY từng ghi nhận mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là -- USD.
Khối lượng giao dịch của WEASY là bao nhiêu?
Khối lượng giao dịch 24 giờ theo thời gian thực của WEASY là $ 3.48K USD.
WEASY có tăng giá trong năm nay không?
WEASY có thể tăng giá trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá WEASY để xem phân tích chi tiết hơn.
Cập nhập quan trọng về ngành Weasy AI (WEASY)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
10-23 01:13:05Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số sợ hãi tiền mã hóa giảm, thị trường quay trở lại chế độ "Sợ hãi cực độ"
10-22 21:14:27Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin đã giảm 5,12% trong tháng 10 này, có khả năng đánh dấu tháng 10 giảm giá lần thứ ba trong lịch sử
10-22 12:58:37Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới $109,000, Ethereum mất mức hỗ trợ $3,900, tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa giảm xuống $3,751 nghìn tỷ
10-21 22:34:24Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin phục hồi và vượt qua mức 108,000 USD, tăng hơn 1% trong 20 phút
10-21 15:53:36Xu hướng ngành tiền mã hóa
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay đã chứng kiến dòng tiền rút ròng 40,40 triệu USD, trong khi ETF Ethereum giao ngay có dòng tiền rút ròng 145,7 triệu USD
10-20 18:31:42Xu hướng ngành tiền mã hóa
Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử phục hồi lên 3,868 nghìn tỷ USD, với mức tăng 3,7% trong 24 giờ

Thông tin hàng đầu

Percolator: Sàn DEX Mới Của Solana Và Xu Hướng Thị Trường 2025

October 22, 2025

Khủng Hoảng Nội Bộ Tại Ethereum Foundation và Tương Lai Ethereum

October 22, 2025

Những Bài Học Đắt Giá Từ Thị Trường Bitcoin và Cổ Phiếu DATCOs

October 22, 2025
Xem thêm

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

