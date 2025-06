Thông tin WorldBrain (WBC)

WorldBrain là một dự án AI sáng tạo do Worldbrains Foundation, một công ty con của OpenAI khởi xướng. Dựa trên cơ sở dữ liệu quy mô toàn cầu của ChatGPT, WorldBrain thiết lập một thế giới ban đầu (Khung tham chiếu) cho "Mô hình thế giới" ("World Model"), do đó hiện thực hóa khả năng của WorldBrain trong việc mô hình hóa thế giới giống như bộ não con người. Tận dụng công nghệ điện toán phân tán, triển khai các thiết bị phần cứng trên toàn cầu thông qua mạng DePIN và áp dụng cơ chế mã hóa, cho phép mọi người dùng trở thành người sáng tạo và sở hữu hệ thống WorldBrain và phân bổ hiệu quả tài sản do WorldBrain tạo ra cho tất cả những người tham gia. Thực sự mang lại lợi ích cho mọi người!